Erdoğan ve Biden Brüksel'de Buluşmaya Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Amerika Başkanı Joe Biden Brüksel’deki NATO zirvesi çerçevesinde yeni haftanın ilk günü buluşmaya hazırlanıyor. Görüşme, iki ülke ilişkilerinin gergin olduğu bir sırada gerçekleşiyor. İki isim birbirlerini yıllardır tanısa da görüşme ilk defa iki devlet liderini bir araya getiriyor. Bu, Biden’ın başkan olarak Erdoğan’la ilk görüşmesi olacak. İki ülke arasındaki anlaşmazlık konuları NATO müttefikleri açısından beklenmedik şekilde fazla. Amerika’nın Suriye’deki Kürtlere desteği, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi ve Nisan ayında Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesi. Daha önceki Amerikan başkanları ilişkileri olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bu terimi kullanmaktan kaçınıyordu. Erdoğan’ın bu açıklamaya tepki göstermesine rağmen karşılık vermemesi, Washington’daki düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Rachel Ellehuus’a göre Erdoğan'ın Biden’la iyi ilişkilere sahip olmak istemesinin işareti.

Ellehuus, özellikle Erdoğan’ın Amerika’yla ekonomik ilişkilere ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve Ellehuus'a göre Erdoğan'ın destekçilerine Amerika’yla işbirliği içinde olduğunu göstermesi önemli. Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan Türkiye’nin ekonomik sorunları nedeniyle son dönemde Batı karşıtı söylemini yumuşattı. Partisi AKP de organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in son dönemde yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya. Ortadoğu Demokrasi Projesi’nde Türkiye Program Direktörü Merve Tahiroğlu, “Erdoğan için en önemlisi Türkiye’nin imajı açısından Amerika’yla ilişkilerin olumlu olduğunu göstermek” diyor. Tahiroğlu’na göre Erdoğan Türkiye’ye uluslararası yatırımcıları çekmek için Amerika’yla iyi ilişkilere sahip olduğu imajını göstermek zorunda olduğunu anlamış görünüyor. Biden kariyeri boyunca dünya liderleriyle geliştirdiği kişisel ilişkilerden övgüyle bahsetti ve şu sıralar eski Başkan Donald Trump’ın uluslararası alanda Amerika’nın imajına verdiği zararı gidermeye çalışıyor.

İsmini vermek istemeyen yönetimden üst düzey bir isme göre Biden son günlerde yardımcılarına yıllar içinde Erdoğan’la güçlü bir uyum geliştirdiğini söyledi. Söz konusu yetkili, Biden’ın Küresel Girişimciler Zirvesi’nde konuşmak için 2011’de Türkiye’deyken ameliyat olduğu için zirveye katılamayan Erdoğan’ı evden aramasını ve ardından da evinde ziyaret etmesini, 2 saatten fazla süren görüşmesini hala sevgiyle hatırladığını belirtiyor. Ancak yine de ikişkiler son dönemde karışık. 2014 yılında başkan yardımcısı olduğu dönemde Biden Erdoğan’dan Türkiye’nin yabancı savaşçıların sınırdan geçmesine izin vererek IŞİD’in yükselmesine yardım ettiği iddiası nedeniyle özür dilemişti. 2020 başkanlık seçimi sürecinde Biden’ın The New York Times gazetesine verdiği demeçte Erdoğan’dan 'otokrat' olarak söz etmesi Türk yetkililerin tepkisini çekmişti. Erdoğan’ın eski Başkan Donald Trump’la ilişkileri iyi olarak değerlendiriliyordu. Türkiye’ye yönelik insan hakları ihlalleri suçlamalarına Trump fazla değinmiyordu ve Suriye’nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çekmişti. Bu karar ardından Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı operasyon başlatmıştı. Biden bu kararı eleştirmiş ve Trump’ı Amerika’nın müttefiklerini satmakla suçlamıştı.