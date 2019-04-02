Erdoğan ve Çavuşoğlu'na hakaretten tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesindeki fabrikada işçi olan İrfan D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Çorlu'da tekstil fabrikasında çalışan İrfan D., işçi servisi ile eve gelirken geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Çorlu'ya yaptığı ziyaret sırasında yolun trafiğe kapatılmasını protesto ederken, serviste bulunan Z.İ., K.T. ve R.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İrfan D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu’na hareket etti. Servisten inen 3 kişi, emniyete giderek İrfan D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İrfan D., sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

