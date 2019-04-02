HABER

Erdoğan ve Çavuşoğlu'na hakaretten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesindeki fabrikada işçi olan İrfan D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesindeki fabrikada işçi olan İrfan D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Çorlu'da tekstil fabrikasında çalışan İrfan D., işçi servisi ile eve gelirken geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Çorlu'ya yaptığı ziyaret sırasında yolun trafiğe kapatılmasını protesto ederken, serviste bulunan Z.İ., K.T. ve R.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İrfan D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu’na hareket etti. Servisten inen 3 kişi, emniyete giderek İrfan D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İrfan D., sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı (2)Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı (2)
Karamollaoğlu'ndan, seçimde ölen 2 kuzenin yakınlarına taziye ziyaretiKaramollaoğlu'ndan, seçimde ölen 2 kuzenin yakınlarına taziye ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.