Erdoğan ve Conte Libya’da Kalıcı Barış İçin Umutlu

Libya’daki krizin çözümü için aktif rol alan Türkiye son olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki liderin Libya’da kalıcı bir barış için umutlu olduğunu söyledi.
Ankara’da Pazartesi günü yapılan görüşmenin ana gündem maddesi Libya’daki gelişmeler oldu. Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, kendisinin de Türkiye’yi temsil edeceği ve 19 Ocak’ta Almanya’da yapılması planlanan Libya Konferansı’na İtalya’nın yanı sıra Rusya’nın da katılma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Erdoğan ve Putin, geçen hafta Türkiye’de yaptıkları görüşme sonrası Libya’da taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.
19 Ocak’ta Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ev sahipliğinde yapılması planlanan Berlin Konferansı’na Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa ile Türkiye, İtalya, Mısır ve BAE’nin katılımları bekleniyor.
Erdoğan Berlin’de yapılacak uluslararası zirvede, Libya’da kalıcı bir ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu da belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan "Gerekirse burada BM'nin bir görevlendirme yapması, ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından, gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır" dedi.
Moskova’da Libya konulu heyetler arası görüşmelerin yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, İtalya’nın bu süreçte gösterdiği çabayı övdü.
İtalya Başbakanı Conte de Libya’da yürürlüğe giren ateşkesin barış sürecine geçiş için bir fırsat penceresi açacağını belirterek, Berlin’de yapılacak zirvenin Libya’da gerginliğin yerini siyasi sürece bırakacağını kaydetti. Conte, İtalya’nın amacının bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olduğunu söyledi.
Libya’da, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılında başlayan iç savaş hala sürüyor. Ülkede yabancı hükümetlerin de çatışmalara müdahil olmasıyla giderek derinleşen kriz ortamında, Trablus’daki saldırılardan bugüne dek yaklaşık 300 sivil hayatını kaybetti. BM verilerine göre 100 binin üzerinde kişinin yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldığı Libya’da son olarak Rusya ve Türkiye’nin çağrılarının ardından ateşkes ilan edildi. Ankara Ocak ayından bu yana Trablus yönetimine destek sağlıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum