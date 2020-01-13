Erdoğan ve Conte Libya’da Kalıcı Barış İçin Umutlu

Libya’daki krizin çözümü için aktif rol alan Türkiye son olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki liderin Libya’da kalıcı bir barış için umutlu olduğunu söyledi.

Ankara’da Pazartesi günü yapılan görüşmenin ana gündem maddesi Libya’daki gelişmeler oldu. Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, kendisinin de Türkiye’yi temsil edeceği ve 19 Ocak’ta Almanya’da yapılması planlanan Libya Konferansı’na İtalya’nın yanı sıra Rusya’nın da katılma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Erdoğan ve Putin, geçen hafta Türkiye’de yaptıkları görüşme sonrası Libya’da taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.

19 Ocak’ta Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ev sahipliğinde yapılması planlanan Berlin Konferansı’na Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa ile Türkiye, İtalya, Mısır ve BAE’nin katılımları bekleniyor.

Erdoğan Berlin’de yapılacak uluslararası zirvede, Libya’da kalıcı bir ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu da belirtti.