HABER

Erdoğan ve Guterres İstanbul’da Bir Araya Geldi

01.11.2019 23:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir araya geldi

Erdoğan ve Guterres İstanbul’da Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, Vahdettin Köşkü’nde yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da katıldı.

BM sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre de, Erdogan ve Guterres devam eden Suriye Anayasa Komisyonu toplantılarına tam desteklerini ifade etti ve Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi çözüm bulunması ihtiyacını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede BM Genel Sekreteri’ne Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için yeni yerleşim yerlerinin inşasına ilişkin Türkiye’nin planı hakkında bilgi verdi.

Genel Sekreter Guterres de, mültecilerin gönüllü, emniyetli ve onurlu biçimde geri dönüşüyle alakalı temel ilkeleri vurguladı. Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’nin önerisini incelemek için süratle bir ekip oluşturacağı ve bu ekibin yetkisi kapsamında Türk yetkililerle görüşmeler yapacağı yönünde bilgilendirdi.

BM açıklamasında, Erdoğan ve Guterres’in Yemen, Libya ve Ortadoğu barış süreci dahil bir dizi bölgesel ve küresel konuda yapıcı görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentinin ÜzerindeABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentinin Üzerinde
ABD’liler Başkan’ın Azil Soruşturması Konusunda Bölünmüş DurumdaABD’liler Başkan’ın Azil Soruşturması Konusunda Bölünmüş Durumda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Sabri aylar sonra ortaya çıktı

Sabri aylar sonra ortaya çıktı

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü

ABD ordusu o üsse geri döndü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rusya'dan S-400'lere ilişkin yeni açıklama

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Afrin'de yargılanan DEAŞ'lı teröristler görüntülendi! 'Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir'

DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.