Erdoğan ve Guterres İstanbul’da Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, Vahdettin Köşkü’nde yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da katıldı.

BM sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre de, Erdogan ve Guterres devam eden Suriye Anayasa Komisyonu toplantılarına tam desteklerini ifade etti ve Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi çözüm bulunması ihtiyacını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede BM Genel Sekreteri’ne Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için yeni yerleşim yerlerinin inşasına ilişkin Türkiye’nin planı hakkında bilgi verdi.

Genel Sekreter Guterres de, mültecilerin gönüllü, emniyetli ve onurlu biçimde geri dönüşüyle alakalı temel ilkeleri vurguladı. Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’nin önerisini incelemek için süratle bir ekip oluşturacağı ve bu ekibin yetkisi kapsamında Türk yetkililerle görüşmeler yapacağı yönünde bilgilendirdi.

BM açıklamasında, Erdoğan ve Guterres’in Yemen, Libya ve Ortadoğu barış süreci dahil bir dizi bölgesel ve küresel konuda yapıcı görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

