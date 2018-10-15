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Erdoğan ve Kral Selman Telefonda Görüştü

15.10.2018 00:21 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in telefonla görüştüğünü bildirdi. İki lider Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayıyla ilgili soruşturma hakkında konuştu.

Erdoğan ve Kral Selman Telefonda Görüştü

Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in telefonla görüştüğünü bildirdi. Habere göre iki lider Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayıyla ilgili soruşturma hakkında görüştü. Reuters cumhurbaşkanlığı kaynaklarının Erdoğan ve Kral Selman’ın soruşturma kapsamında bir çalışma grubu oluşturmanın önemini vurguladıklarını bildirdiğini aktardı.

Suudi Arabistan haber ajansı ise iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptıklarını kaydetti.

Kralın Erdoğan’a Suudi Arabistan’ın ortak çalışma grubu kurulması önerisini kabul ettiği için teşekkür ettiği belirtilen haberde Selman’ın ayrıca ilişkilerimize kimse gölge düşüremez dediği de ifade edildi.

Amerika’da yaşayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde Suudi rejimine yönelik eleştirel yazılar kaleme alıyordu.

2 Ekim’de boşanmayla ilgili belgelerini almak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğuna giden Kaşıkçı’dan o tarihten bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürülmüş olabileceği iddiaları üzerinde duruyor. Suudi Arabistan ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürüyor.

Washington Post bu hafta başında, Türk hükümetinin Amerikalı yetkililere, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü gösteren video kayıtlarından söz ettiğini yazmıştı.

Kaşıkçı’nın Suudi konsolosluğuna gittiği gün 15 kişilik bir grubun Suudi Arabistan’dan İstanbul’a geldikleri bildirilmişti. Medyada çıkan haberlerde bu kişilerin de Kaşıkçı konsolosluk binasındayken orada oldukları belirtiliyor. Bu kişiler konsoloslukta birkaç saat kaldıktan sonra yeniden uçakla Suudi Arabistan’a döndü.

Türk yetkililer bu kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Gelen kişiler arasında Suudi Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed al-Tubayki’nin de olduğu bildiriliyor.

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