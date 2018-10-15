Erdoğan ve Kral Selman Telefonda Görüştü

Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in telefonla görüştüğünü bildirdi. Habere göre iki lider Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayıyla ilgili soruşturma hakkında görüştü. Reuters cumhurbaşkanlığı kaynaklarının Erdoğan ve Kral Selman’ın soruşturma kapsamında bir çalışma grubu oluşturmanın önemini vurguladıklarını bildirdiğini aktardı.

Suudi Arabistan haber ajansı ise iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptıklarını kaydetti.

Kralın Erdoğan’a Suudi Arabistan’ın ortak çalışma grubu kurulması önerisini kabul ettiği için teşekkür ettiği belirtilen haberde Selman’ın ayrıca ilişkilerimize kimse gölge düşüremez dediği de ifade edildi.

Amerika’da yaşayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde Suudi rejimine yönelik eleştirel yazılar kaleme alıyordu.

2 Ekim’de boşanmayla ilgili belgelerini almak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğuna giden Kaşıkçı’dan o tarihten bu yana haber alınamıyor.