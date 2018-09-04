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Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkileri önümüzdeki süreçte daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 18:24 | Son Güncelleme

Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkileri önümüzdeki süreçte daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.


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