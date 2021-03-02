Erdoğan ve Macron Eylül’den Bu Yana İlk Kez Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans üzerinden görüştü. İki lider Eylül ayındaki telefon görüşmesinden bu yana ilk kez konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerine işaret ederek, Macron’un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti.
Fransa’nın Corona virüsüyle mücadelesini yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında hayatını kaybeden Fransız vatandaşları için taziye dileklerini iletti.
Görüşmede Türkiye’nin Corona virüsüyle mücadele ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollu normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Ankara Anlaşması’nın 100’üncü yılı olduğuna da değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti. Fransa Kralı Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Erdoğan, Türkiye-Fransa işbirliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa’nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.
Gerginleşen ilişkilerde yumuşama adımları
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyondan bu yana yaşanan derin diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Ankara-Paris ilişkisinde yumuşama adımları atılıyor. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Fransa İslam'ına şahsi olarak da sert söylemlerle karşı karşıya gelen iki lider, Macron'un Corona virüsüne yakalanması nedeniyle mektuplaşmıştı.
Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "geçmiş olsun" mektubuna "Sevgili Tayyip" başlığıyla yanıt yazmıştı. Erdoğan'ın mektubunda, "ikili ve bölgesel konuları konuşma" önerisine Macron, "Önümüzdeki günlerde video konferans yöntemiyle olabilir" yanıtını vermişti.
Buzları eriten adımlar
Görüşme fikri, Türkiye ile Yunanistan'ın Almanya'nın arabuluculuğunda, NATO çerçevesinde masaya oturması ile güçlendi. Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Türkiye'ye yaptırım uygulaması beklenen AB'nin 10 Mart zirvesinden önce telefonda görüştü. Aylar süren gergin açıklamaların ardından ilk ılımlı açıklamalar bu görüşmeden sonra geldi. Türkiye'ye yaptırım ve Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi konusu 24 Mart zirvesine ertelendi.
Ardından Kıbrıs sorununun çözümü için tarafların garantör devletlerle BM şemşiyesi altında randevu tarihinin belirlenmesi de adımları hızlandırdı.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Macron'un diplomasi baş danışmanı Emmanuel Bonne ile telefonda görüşerek, liderlerin video konferansına ön hazırlık yaptı.
Şubat ayı başında Atlantik Konseyi'ne (Atlantic Council) konuk olan Emmanuel Macron, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ses tonundaki değişmeden çok mutlu olduğunu" belirterek, "Şimdi Suriye ve Libya'daki Türk askerlerinin geri çekilmesi, Dağlık Karabağ'da gerilimin azaltılması gibi pek çok konuda sonuç elde edeceğimizi umuyorum" dedi.
Joe Biden faktörü
Fransız kaynaklar, buzların erimesinde en önemli faktörün ABD seçimleri ve Joe Biden yönetimi olduğunu dile getiriyor. Biden hükümetinin göreve başlamasıyla dünyada değişen dengeler nedeniyle diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor.
AFP haber ajansı, "Ocak ayının sonunda, yeni Amerikan başkanının gelişiyle karşı karşıya kalan Türk Cumhurbaşkanı tavrını değiştirdi ve AB ile ilişkilerinde 'yeni bir sayfa açmak' istediğini söyledi. Hatta Ankara, Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları ile yaşanan krize son vererek Atina'ya bir zeytin dalı uzattı" ifadesini kullandı.
İki liderin görüşmede, aylardır sert tartıştıkları Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ gibi uluslararası büyük konuların yanısıra, iki ülke arasındaki terörle mücadele, teröristlerin iadesi, Fransa'daki Müslümanlar, Türk okullar gibi ikili meseleleri de ele aldığı tahmin ediliyor.
Görüşmede, İstanbul'daki Galatasaray Üniversitesi'nde görevli Fransız öğretmenlere Türkçe bilme zorunluluğu getirilerek bu kriteri karşılamayan öğretmenlerin çalışma izinlerinin geri alınması meselesinin de gündeme gelmiş olması ihtimal dahilinde.