Erdoğan ve Macron Eylül’den Bu Yana İlk Kez Görüştü

Görüşmede Türkiye’nin Corona virüsüyle mücadele ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollu normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi.

Erdoğan görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerine işaret ederek, Macron’un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans üzerinden görüştü. İki lider Eylül ayındaki telefon görüşmesinden bu yana ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Ankara Anlaşması’nın 100’üncü yılı olduğuna da değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti. Fransa Kralı Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Erdoğan, Türkiye-Fransa işbirliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa’nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Gerginleşen ilişkilerde yumuşama adımları

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyondan bu yana yaşanan derin diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Ankara-Paris ilişkisinde yumuşama adımları atılıyor. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Fransa İslam'ına şahsi olarak da sert söylemlerle karşı karşıya gelen iki lider, Macron'un Corona virüsüne yakalanması nedeniyle mektuplaşmıştı.