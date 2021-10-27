Erdoğan ve Macron G-20'de Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile G-20 çerçevesinde biraraya gelecek. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak.

Macron, Cuma günü Roma'da, AUKUS ve denizaltı krizinden bu yana ilişkilerin gerildiği ABD Başkanı Joe Biden ile de biraraya gelecek.

VOA Türkçe'nin Elysee kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Erdoğan-Macron görüşmesi için karar alındı, ancak henüz görüşmenin hangi formda yapılacağı netleşmedi. Haziran ayında Brüksel'de NATO zirvesi çerçevesinde biraraya gelerek uzun bir görüşme yapan iki lider, "Üzerinde 'anlaşılan' ve 'sorun yaşanan' dosyaları görüşmüş, bu bazda, görüşmeye devam ederek diyaloğu sürdürme" kararı almıştı.

Elysee kaynaklarına göre, "Görüşmede uzun vadede Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz'in güvenliği, Ortadoğu krizi, NATO üyeliği ve öncelikleri" konuları ele alınacak. Diplomatlar, Türkiye ile ABD ve AB büyükelçileri arasında yaşanan krize ise "çözülmüş" gözüyle bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert bir karar aldıktan sonra bunu uygulamadığını, ancak "Osman Kavala'nın halen hapiste olması sorununun devam ettiğini, Fransa'nın bu konudaki endişelerinin sürdüğünü ve görüşmede konunun bu çerçevede gündeme gelebileceğini" dile getiriyor.

Macron, Biden ve Modi ile görüşecek

Macron, Cuma günü Roma'da Fransa Büyükelçiliği'nde ABD Başkanı Joe Biden ile biraraya gelecek. Avustralya ile imzalanan denizaltı sözleşmesinin iptal edilmesi ve ihalenin ABD ve İngiltere'ye verilmesi üzerine yaşanan krizden sonra telefonda görüşen iki lider, ilk kez Roma'da yüz yüze görüşecek.

Biden yönetimi, denizaltı krizinin ardından, Fransa ile yaşanan gerginliğin yumuşatılması çabasıyla Paris-Washington arasındaki görüşmeleri arttırdı. Önce iki lider telefonda görüştü. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Paris'e gelerek Macron ile Elysee Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Biden-Macron görüşmesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 11-13 Kasım tarihlerinde Paris'e gelerek hem Macron ile görüşecek, hem de Paris Barış Forumu'na "onur konuğu" olarak katılacak.

Macron, zirve çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de biraraya gelecek. Avustralya ve ABD ile yaşanan denizaltı krizinin ardından Hindistan ile temasları arttıran Fransa'nın 'Hindistan'a denizaltı yapması ihtimalini araştırıyor' söylentileri yayılmıştı. Macron ve Modi'nin en önemli gündem maddesi Hint-Pasifik stratejisi ve Çin olacak.

G-20 zirvesinde 3 ana konu

Roma'da yapılacak G-20 zirvesinde liderler, üç önemli ana başlık altında biraraya gelecek. Zirvenin hemen ardından Glasgow'da yapılacak COP 26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi, iklim ve biyolojik çeşitlilik alanında atılması gereken adımlar, Covid-19 aşısının uluslararası dayanışma ile dünyaya dağıtımı ve Covid-19 mücadelesinde gelinen nokta ile pandemi sonrası dünya, uluslararası ekonomi, sosyal ve etik tedbirler gibi, birçok politik risk almayı gerektirecek konular ele alınacak.

Bu buluşmanın ardından dünya liderleri İskoçya'nın Glasgow kentide yapılacak COP 26 İklim Zirvesi'nde biraraya gelecek. Bir taraftan İklim konusunda çözüm önerileri tartışılırken, zirvede pek çok ikili görüşme de yapılacak.

