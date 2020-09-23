Erdogan ve Macron Telefonda Görüştü

Doğu Akdeniz krizinde karşı karşıya gelen ve zaman zaman kişisel olarak da söz düellosuna giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yaptı. İki liderin bir saatten uzun süren görüşmede, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye’deki durum, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri gibi konuları ele aldığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkleri’nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna” işaret ederek, “Fransa’nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini” belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğini savunduklarını ifade etti. Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Fransa’dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye ilişkin yapıcı diyalog ve işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti.”