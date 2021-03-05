HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan ve Merkel Bölgesel Konuları Görüştü

Erdoğan ve Merkel Bölgesel Konuları Görüştü

05.03.2021 18:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdoğan ve Merkel Bölgesel Konuları Görüştü

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığını açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, video-konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

Turizm için Nisan’ı işaret etti

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’e Türkiye’nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini söyledi. Kademeli ve kontrollu normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

Erdoğan’ın Suriye’de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeli’yi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladığı, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret ettiği de kaydedildi.

Akdeniz ve Ege mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında Erdoğan’ın 18 Mart Mutabakatı’nın (2016 göçmen geri kabul anlaşması) güncellenmesi konusuna da değindiği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Libya’da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kırıma uğramak ne demek?Kırıma uğramak ne demek?
Abdestin farzları nelerdir?Abdestin farzları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Yarın denetlenecek

Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Yarın denetlenecek

Emniyet'ten flaş EBA uyarısı: EBA adı kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor

EGM EBA adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Kaza Kırım raporu ne demek? Kırıma uğramak nedir?

Kırıma uğramak ne demek?

Jandarmanın 'Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli bir şekilde yürü' anonsu dikkat çekti

Jandarmadan ilginç anons! 'Konyalım yürü ama maskeyle...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.