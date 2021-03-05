Erdoğan ve Merkel Bölgesel Konuları Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, video-konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

Turizm için Nisan’ı işaret etti

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’e Türkiye’nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini söyledi. Kademeli ve kontrollu normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

Erdoğan’ın Suriye’de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeli’yi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladığı, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret ettiği de kaydedildi.

Akdeniz ve Ege mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında Erdoğan’ın 18 Mart Mutabakatı’nın (2016 göçmen geri kabul anlaşması) güncellenmesi konusuna da değindiği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdiği belirtildi.