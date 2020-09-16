Erdoğan ve Merkel Doğu Akdeniz'i görüştü

Toplantıda dışişleri ve savunma bakanlarıyla MİT Başkanı da hazır bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye olası yaptırımların ele alınacağı AB liderler zirvesine bir hafta kala bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantıda Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yaşanan gerilim masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini" ifade etti.

Açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tutarlı olmaları gerektiğine işaret ederek "Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini" vurguladı.