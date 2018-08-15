Erdoğan ve Merkel görüşmesinde güncel gelişmeler ele alınarak, iki liderin eylül sonunda Berlin'de gerçekleştirecekleri buluşmaya değinildi.

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı
İYİ Parti'de art arda istifa depremi!
Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi
Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!