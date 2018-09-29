Erdoğan ve Merkel kahvaltıda buluştu

Görüşmede ağırlıklı olarak ekonomik işbirliğinini güçlendirilmesi konusunun ele alındığı açıklandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinin üçüncü gününde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Alman hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Merkel'in Cumartesi sabahı Başbakanlık Binası'nda çalışma kahvaltısında bir araya geldiği belirtildi.

Alman hükümet sözcüsü yaklaşık iki buçuk saat süren çalışma kahvaltısında "Türk-Alman ilişkileri, Türkiye'nin iç siyasetindeki durum ve terörizmle mücadelede ortak çıkarlar” konularında "derinlemesine bir görüşme” gerçekleştirildiğini söyledi. Alman sözcü görüşmede ele alınan temel konulardan birinin de "ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesine” ilişkin "imkânlar” olduğunun altını çizdi. Sözcü, bunun yanı sıra görüşmede Suriye'deki durum ile mülteci meselesinin ele alındığını belirtti.

Çalışma kahvaltısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.