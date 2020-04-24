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Erdoğan ve Merkel koronavirüsü konuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 18:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Merkel koronavirüsü konuştu

İki liderin gündeminde koronavirüs salgını vardı.Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede COVID-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili işbirliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Türkiye dünya üzerinde en fazla koronavirüs görülen ülkeler sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. Son resmi veriler, Türkiye’de 101 bin 790 kişide SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiğini gösteriyor. Virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 491 kişiye ulaştı. Türkiye’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstü ile 20 yaş altındakilerin evden çıkmasına izin verilmiyor. Ayrıca haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

DW/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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