Erdoğan ve Merkel Telefonda Doğu Akdeniz’i Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik konusunda bir video konferans görüşmesi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meselelerin ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Türk tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın görüşmede, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğunu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını söylediği kaydedildi. Erdoğan’ın “Yunanistan ve Rum kesimi ile bunlara destek veren ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığına” dikkat çektiği de belirtildi.

Erdoğan’ın “Yunanistan’ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu” belirttiği ve “uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere” karşı Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacağını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Erdoğan’ın, Merkel’in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdiği belirtildi.