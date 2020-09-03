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Erdoğan ve Merkel Telefonda Doğu Akdeniz’i Görüştü

03.09.2020 20:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meselelerin ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi

Erdoğan ve Merkel Telefonda Doğu Akdeniz’i Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik konusunda bir video konferans görüşmesi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meselelerin ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Türk tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın görüşmede, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğunu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını söylediği kaydedildi. Erdoğan’ın “Yunanistan ve Rum kesimi ile bunlara destek veren ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığına” dikkat çektiği de belirtildi.

Erdoğan’ın “Yunanistan’ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu” belirttiği ve “uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere” karşı Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacağını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Erdoğan’ın, Merkel’in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdiği belirtildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın çatışmaları önleme mekanizmalarının tesisi için NATO’da teknik görüşmelere başlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları da Berlin’de düzenlenen toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkları ele almıştı. Toplantıdan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın istediği Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmamıştı. Ancak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi ve Türkiye’nin sondajları sürdürmesi durumunda, 24 Eylül’de düzenlenecek AB Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Almanya’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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