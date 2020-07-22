Erdoğan ve Merkel Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada Erdoğan ve Merkel’in, Libya ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve turizm konusundaki gelişmeleri de değerlendirdikleri kaydedildi.

Erdoğan ve Merkel’in ayrıca Corona virüsü salgını sonrasına yönelik olarak da Almanya ve Türkiye arasında işbirliği yapılabilecek konuları değerlendirdikleri belirtildi.

Türkiye bir süredir Almanya’nın özellikle Türkiye’yi seyahat kısıtlaması listesinden çıkarması için girişimlerde bulunuyor. Ancak Almanya tüm bu girişimlere karşın Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’yi seyahat edilecek riskli ülkeler sınıfında değerlendirmeyi sürdürüyor.

