Erdoğan ve Merkel video konferans ile görüştü

Görüşmede Erdoğan'ın Merkel'e "nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söylediği" belirtildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angala Merkel arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti. Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.