Erdoğan ve Miçotakis Bugün Telefonla Görüşecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le bugün Türkiye saatiyle 19:30’da bir telefon görüşmesi yapacak. İki liderin Afganistan’da yaşanan gelişmeler ve mülteci krizi konusu masaya yatırması bekleniyor.

Yunan Başbakan’ın ofisinden yapılan açıklamada, son gelişmeler neticesinde Yunanistan’ın, 2015 yılındaki gibi yoğun bir mülteci akımından endişe ettiği vurgulandı. Son dönemde Suriye, Irak ve Afganistan’dan Türkiye’ye doğru hızlanan göç dalgası bu endişelerin de artmasına neden oluyor.

Yunan hükümeti, Afgan mültecilerin Avrupa’ya giriş kapısı olmayacaklarını yaptıkları açıklamalarda ısrarla dile getiriyorlar. Miçotakis’in bu noktada alınacak önlemleri de Erdoğan’la müzakere etmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinin dışında Yunanistan Savunma ve Sivil Koruma bakanları da Türkiye sınırına örülen duvarda incelemelerde bulundu.

