'Erdoğan ve Putin arasında gizli bir mutabakat var' deyip o maddeyi açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın “Önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye’de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz” sözlerinin Soçi anlaşmasının sadece İdlib'le sınırlı olmadığının sinyali olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın ABD'deki bu mesajının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Selvi, "Yukarıdaki sözlerden anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan ile Putin’in Suriye mutabakatı sadece İdlib’le sınırlı değil. Bu noktayı sorduğum yetkililer, İdlib anlaşmasının 10. maddesine dikkat çekiyorlar." dedi.

"GİZLİ BİR MUTABAKAT VAR"



maddedeki 'Suriye'deki terörizmle mücadele' ifadesine dikkat çeken Selvi, "Belli ki Erdoğan ile Putin arasında 10. maddenin altını dolduran gizli bir mutabakat var. Tabii ülkeler her şeyi açıklamaz." dedi.

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