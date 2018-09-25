'Erdoğan ve Putin arasında gizli bir mutabakat var' deyip o maddeyi açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın “Önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye’de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz” sözlerinin Soçi anlaşmasının sadece İdlib'le sınırlı olmadığının sinyali olduğunu aktardı.
Erdoğan'ın ABD'deki bu mesajının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Selvi, "Yukarıdaki sözlerden anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan ile Putin’in Suriye mutabakatı sadece İdlib’le sınırlı değil. Bu noktayı sorduğum yetkililer, İdlib anlaşmasının 10. maddesine dikkat çekiyorlar." dedi.
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