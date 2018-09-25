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'Erdoğan ve Putin arasında gizli bir mutabakat var' deyip o maddeyi açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 07:59 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin ile İdlib mutabakatının satır aralarını kaleme aldı. Selvi, 'Erdoğan'ın sözleri gizli anlaşmaya mı dayanıyor?' ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın “Önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye’de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz” sözlerinin Soçi anlaşmasının sadece İdlib'le sınırlı olmadığının sinyali olduğunu aktardı.

Erdoğan'ın ABD'deki bu mesajının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Selvi, "Yukarıdaki sözlerden anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan ile Putin’in Suriye mutabakatı sadece İdlib’le sınırlı değil. Bu noktayı sorduğum yetkililer, İdlib anlaşmasının 10. maddesine dikkat çekiyorlar." dedi.

"GİZLİ BİR MUTABAKAT VAR"

  1. maddedeki 'Suriye'deki terörizmle mücadele' ifadesine dikkat çeken Selvi, "Belli ki Erdoğan ile Putin arasında 10. maddenin altını dolduran gizli bir mutabakat var. Tabii ülkeler her şeyi açıklamaz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin abdulkadir selvi İdlib Suriye

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu diplomasi tarzı yanlış.EGEMEN ve BAĞIMSIZ SURİYE de oynanan oyunun bir benzerinin ileride ülkemiz için uygulanmayacağını kim garanti eder.SURİYE meselesi gelecekte bazı ülkeler ki bizim ülkemiz na hedeftir.Yarın bir problem ve arkasından bir kaos ve nihayetinde SEVR de yapılamıyanları şimdi başaracak zemini bulma ihtimalleri hiçde zayıf değil. SURİYE de MEVCUT İKTİDAR HALA DİMDİK AYAKTA.Muhalif gibi gözükenler dahil rejimden yana tavır almaya başlamakta. RTE yine yanlış kart açtı ve kaybediyor. Nedenide kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz da ondan. ABD-İSRAİL'e güvenilmez.
FIRATIN DOĞUSUNDA AMERİKAVAR SANIRIM.BU SEFERDE RUSYAYA TAŞERONLUK YAPMAYALIM .
bılıyorsan konus bılmıyorsan sureklı acab oylemı boylemı dıye algı yapma cakma gazatecıııı
Zaten herşey gizli saklı Allaha emanet ülkemiz
bu saçma sapan yorumları ne yayınlarsınız bilmem
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