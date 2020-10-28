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Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

28.10.2020 09:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin yaptıkları telefon konuşmasında Dağlık Karabağ'ı görüştü.

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Putin "teröristlerin" savaşa dahil edilmelerine yönelik endişelerini aktardı.Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine dair bilgi verildi.

Açıklamada, Putin'in Erdoğan'a Dağlık Karabağbölgesindeki savaşa "teröristlerin" dahil edilmesinden duyduğu endişeyi aktardığı belirtildi. Putin'in görüşmede çatışmaların hala sürmesinden dolayı duyduğu "derin kaygıyı" da dile getirdiği kaydedildi. Kremlin'in açıklamasına göre, Putin, Ortadoğu'dan teröristlerin bölgeye gitmeyi sürdürmesini de eleştirdi.

Libya ve Suriye de ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimi ile gerçekleştiği ifade edilen görüşmede, Libya ve Suriye'deki durumun ele alındığı belirtildi. Ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kremlin'in açıklamasına göre, Erdoğan ve Putin görüşmede, savunma ve dışişleri bakanlıkları düzeyinde temasların devam etmesi yönünde mutabık kaldı. Açıklamada ayrıca, Erdoğan ve Putin'in, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda vardığı mutabakatın geçerliliğini koruduğunun altını çizdiği belirtildi. İkili, Mart ayında Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

Bölgede uzun süre çatışmaların sona ermesinin ardından, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazartesi günü Rusya'nın İdlib'de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) eğitim kampını hedef aldığı ve 78 savaşçının hayatını kaybettiğini bildirmişti. Bunun üzerine Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Türkiye destekli milislerin İdlib ve Halep'teki Suriye ordusu mevzilerine Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yüzlerce füze ve topçu roketiyle saldırı düzenlediği belirtilmişti.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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