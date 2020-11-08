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Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ’ı Görüştü

08.11.2020 03:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefonla yapılan görüşmede Erdoğan Putin’e, Ermenistan’ın müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiği mesajını verdi

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ’ı Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili olarak Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan Putin’e, Ermenistan’ın müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı”.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise, Putin’in Erdoğan’a, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefon görüşmeleri hakkında bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, bu görüşmelerin “süratle ateşkesin sağlanması ile siyasi ve diplomatik çözüm yollarının bulunmasına odaklandığı” kaydedildi. Kremlin açıklamasında, “Çatışmaya barışçı bir çözüm bulmak için işbirliği sergilemeye iki tarafın da hazır olduğu doğrulandı” ifadesi kullanıldı.

Çavuşoğlu Lavrov’la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’le telefonda Dağlık Karabağ’ı konuştuğu bilgisi verildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başlayan çatışmalarda bugüne kadar en az 1000 kişi hayatını kaybetti. Bölgede sağlanan dört ateşkes de başarısız oldu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana iki ülke arasında ve bölgede gerginlik unsuru olan, Dağlık Karabağ’da Eylül ayının sonundan bu yana yaklaşık 30 yılın ardından en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 1991-1994 yılları arasındaki çatışmalarda 30 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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