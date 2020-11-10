HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

10.11.2020 21:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki son durumu görüştü.

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirttiği kaydedildi.

Türkiye ve Rusya'nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın "heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması" gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu belirtti.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.

Dağlık Karabağ'ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti."

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasını ve Rus barış gücü askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmayı imzaladı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'da ateşkesi gözlemlemek için 2 bin Rus askeri görev yapacak. Kremlin'den yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Dağlık Karabağ'da Türk barış gücü askerlerinin bulunmasını öngörmediği duyuruldu.

DW, AFP / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
ABD onay verdi! BAE 50 adet F-35'in sahibi oluyorABD onay verdi! BAE 50 adet F-35'in sahibi oluyor
78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
En Çok Okunan Haberler
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüyle ilgili Valilik'ten açıklama
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüyle ilgili Valilik'ten açıklama
Berat Albayrak'ın 'istifa' metnindeki o ifadeye dikkatleri çekti: Bu ne demek?
Berat Albayrak'ın 'istifa' metnindeki o ifadeye dikkatleri çekti: Bu ne demek?
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek
Pompeo, Türkiye'ye gelecek
L'Opinion gazetesi: Fransa için Dağlık Karabağ konusu bir başka başarısızlık
Fransa'dan Macron'a Dağlık Karabağ eleştirisi
ABD Dışişlerinden BAE'ye F-35 ve MQ-9B SİHA satışına onay
ABD onay verdi! BAE 50 adet F-35'in sahibi oluyor
İngiliz Başbakan Johnson'ın Biden'ı tebrik mesajında dikkat çeken 'Trump' detayı
Biden'a tebrik mesajı! Dikkat çeken 'Trump' detayı
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Trump: Biz kazanacağız
Trump: Biz kazanacağız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.