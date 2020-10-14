Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ’ı Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e, Ankara'nın Dağlık Karabağ meselesine kalıcı bir çözüm getirilmesini istediğini söyledi.

Türkiye ateşkesin kalıcı bir çözüm olmayacağını sık sık dile getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya’daki durum da değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, “Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını” belirterek, Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Azerbaycan, Ermenistan'ı, doğalgaz ve petrol boru hatlarına saldırmaya çalışmakla suçlamış ve bunun yanıtının ”ciddi” olacağı uyarısında bulunmuştu. Dağlık Karabağ'da Rusya'nın ön ayak olduğu ateşkesin ihlal edilmeye başlanması üzerine tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Türkiye, Ermenistan'ı Azeri topraklarını işgal etmekle suçluyor ve Azerbaycan'a tam destek verdiğini açıklıyor. Ankara ise Fransa, Rusya ve Amerika'nın liderliğinde, anlaşmazlıkları çözmek için oluşturulan Minsk Grubu'nun Ermenistan'a bölgeden çekilmesi için baskı yapması yönünde çağrıda bulunuyor.

