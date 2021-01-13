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Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ’ı Konuştu

13.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ’ı Konuştu

İki lider, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden çatışma yaşanmasını önlemeye yönelik adımları değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden çatışma yaşanmasını önlemeye yönelik adımları telefon görüşmesiyle değerlendirdi.

Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalar ve 9 Kasım 2020’de ateşkes anlaşması imzalanmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki gün önce ilk kez Moskova’da biraraya gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğindeki dört saatlik toplantı sonrasında Türkiye’ye bugün telefonla bilgi verilmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımların yanı sıra Dağlık Karabağ meselesi ele alındı. İki lider arasındaki görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ekseninde Azerbaycan ile Ermenistan arasında 9 Kasım 2020’de sağlanan ateşkes anlaşmasının sürdürülebilirliği açısından denetim sürecinde rol alan Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, “Türkiye’nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını, Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlılar ve Ermeniler açısından barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamaya devam edilmesini sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini” ifade etti. Bu çerçevede Erdoğan, Dağlık Karabağ örneğiyle de “tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacakları” görüşünü paylaştı.

Putin hafta başında Azeri ve Ermeni liderlerle görüştü

İki gün önce Kremlin Sarayı’nda düzenlenen Dağlık Karabağ toplantısında, bölgedeki çatışmalar sırasında yaşanan ekonomik kapanma ve ulaşım bağlantılarını canlandıracak ortak bildiriye de imza atılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin de “Bugün, üçlü anlaşmanın tutarlı bir şekilde uygulandığını memnuniyetle söyleyebiliriz. Bunun, hem Ermeni hem de Azeri halklarının çıkarları doğrultusunda, anlaşmazlığın adil bir şekilde çözülmesi için gerekli ön koşulları oluşturduğuna inanıyoruz” demişti.

Ortak bildiride, “Çalışma grubu, 1 Mart 2021 tarihinden önce, Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden gerçekleştirilen uluslararası taşımacılığın, aynı şekilde Azerbaycan ve Ermenistan topraklarından geçmesini gerektiren ve iki ülke tarafından yapılan taşımacılığın yürütülmesi, güvenliği için gerekli olan yeni ulaştırma altyapısının restorasyonu ve inşasını içeren faaliyetlerin bir listesini ve programını taraflara, en üst düzeyde onaylanması için sunacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, Ermenistan’ın da Azerbaycan topraklarından Rusya ve İran’a demiryolu üzerinden erişime sahip olacağını belirterek, “Azerbaycan olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Türk pazarına erişebileceğiz. Aynı zamanda Türkiye-Rusya arasındaki demiryolu bağlantısı da sağlanacak” demişti.

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