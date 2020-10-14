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Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 19:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

DHA

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