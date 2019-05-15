‘Erdoğan ve Putin İdlib Çalışma Grubu için Uzlaştı’ 

Suriye’de hükümet yanlısı medya kuruluşları, rejim güçlerinin ülkede muhaliflerin son kalesi olan kuzeybatıdaki stratejik Kefrenbude kasabasıyla İdlib vilayetinde Havaş ve Cebriye köylerini ele geçirdiğini bildirmişti.

Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayeti geçen aydan itibaren rejim güçleri ve Rusya destekli müttefiklerinin saldırılarına maruz kalıyor. Birleşmiş Miletler’e göre bölgede yeni başlayan bu çatışma dalgasında 150 bin kişi göç etmek zorunda kaldı, yardım gruplarına göre 120’den fazla sivil de hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Suriye’nin kuzeybatısı için ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Suriye hükümeti son operasyonlarını 2017 yılının Mayıs ayında Türkiye, Rusya ve İran tarafından ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ olarak ilan edilen bölgeye yönelik yürütüyor.

İsyancılar ve ordu arasındaki bu son çatışmalar, Rusya ve Türkiye arasında Eylül ayında yapılan ateşkesi tehlikeye atıyor. İsyancıların ellerindeki bölge İdlib vilayetinin büyük kısmını ve ülkenin kuzeybatı ucundaki Hama’nın bir bölümünü kapsıyor. Bu alanlar sekiz yıldır süren iç savaşta hükümet karşıtı muhaliflerin elindeki son bölgeler.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ziyareti sırasında Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve yaptığı görüşmelerde İdlib de gündeme gelmişti. ABD, Rusya’dan muhaliflerin kontrolündeki son bölgede olan İdlib’e hava saldırılarını azaltmasını istiyor.

Rus ordusu İdlib’deki son operasyonlarını kısıtlı ve isyancıların hava üslerine yönelik saldırılarına karşılık verme amaçlı olduğunu söylüyor. Ancak ABD’li yetkililer Rusya’nın Suriye rejim güçlerini bölgeye yapacağı tam kapsamlı bir operasyona zemin hazırlıyor olabileceğinden endişe ediyor.

