HABER

"Erdoğan ve Putin İdlib için görüşmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:18 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura: - "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin) İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir" - "İdlib'de savaştan kaçınılmasını dilemeye, umut etmeye ve istemeye devam ediyoruz" - (Siviller) Bir bilinmezin içinde sıkışıp kaldılar. Hepimiz biliyoruz ki El Nursa BM'nin terörist listesinde yer alan bir terör örgütü ancak orada bulunan diğerleri terörist değil ve İdlib savaşının bedelini onlar ödememeli"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir." diye seslendi.

Mistura, danışmanı Jan Egeland ile Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubuna ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki son durumu değerlendiren Mistura, Suriye'de daha önce yaşananlardan ders çıkarılarak mevcut durumun siyasi ve askeri açıdan dikkatlice ele alması gerektiğini vurguladı.

Mistura, "İdlib'de savaştan kaçınılmasını dilemeye, umut etmeye ve istemeye devam ediyoruz." dedi.

Süreçte çözüme ulaşılması için anahtar konumda olan Türkiye ve Rusya arasında görüşmeler yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulayan Mistura, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenerek "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir." ifadesini kullandı.

Mistura, Erdoğan ve Putin'in teknik görüşmelerin dışında bire bir görüşmesinin etkili olacağını vurgulayarak "Biliyorum ki Başkan Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin ile görüştüğünde geçmişteki görüşmelerde olduğu gibi makul, mantıklı, dramatik olmayan bir çözüm ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

İdlib'de sürdürülebilir bir sonucun elde edilmesinin imkansız olmadığını vurgulayan Mistura, İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla 7 Eylül'de Tahran'da düzenlenecek Suriye toplantısının önemine de dikkati çekti.

- Öncelik sivillerin korunması

Mistura, İdlib'de önceliğin sivillerin korunması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İdliblilerle tanışmanızı dilerim. Bugün bile birçoğu ile tanıştım. Onlar kadın, erkek, öğretmen, sağlık çalışanı, mühendis, çocuklar. Yani sadece siviller. Bir bilinmezin içinde sıkışıp kaldılar. Hepimiz biliyoruz ki El Nursa BM'nin terörist listesinde yer alan bir terör örgütü ancak orada bulunan diğerleri terörist değil ve İdlib savaşının bedelini onlar ödememeli."

Mistura, BM'nin İdlib'de savaş ortamına dönülmemesi çağrısı yaparken bir yandan da en kötü senaryoya hazırlıklı olarak sivillerin "koruma altında ve gönüllü tahliyesi"ne yardımcı olabilme görevi olduğunu söyledi.

Kendini tehlike altında hisseden sivillerin İdlib'den ayrılmak istemesi durumunda kuzey, güney ya da doğuya, her yöne gidebileceklerini söyleyen Mistura, BM'nin bu süreçte hangi yöne giderlerse gitsinler sivillerin yanında olmak için hazırlıklı olduğunu belirtti.

Mistura, İdlib'de kimyasal silah kullanımına ilişkin bir risk olduğuna ve klor gazı kullanılabileceğine dikkati çekerek kimyasal silah kullanımından kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

- "İdlib insanların güvenli bulup geldiği yer"

Egeland ise Türkiye, Rusya ve İran'ın Tahran'da yapacakları görüşmeden siviller için umut teşkil edecek bir sonuç çıkmasını umduğunu belirterek ABD, batılı ülkeler ve Körfez ülkelerine İdlib için ellerinden geleni yapma çağrısında bulundu.

"İdlib başka bir yere benzemiyor çünkü burası insanların güvenli bulduğu için kaçıp geldiği yerdi." diye konuşan Egeland, İdlib'deki durumun sahada yapılacak müzakereler yoluyla çözülebileceğini kaydetti.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa ettiİYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti
Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandıKaraman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistu BM Suriye

En Çok Okunan Haberler

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Kenan Işık'tan güzel haber! Kenan Işık'ın sağlığı nasıl?

Kenan Işık'tan güzel haber! Kenan Işık'ın sağlığı nasıl?

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.