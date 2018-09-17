Erdoğan ve Putin İdlib’de silahsız bölge için uzlaştı

Putin’in açıklamasına göre 15 Ekim’de kurulacak bölge, 15-20 kilometrelik alanı kapsayacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin en önemli gündem maddesi İdlib oldu. Erdoğan ve Putin, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından yaptıkları basın açıklamasında, İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Suriye’nin İdlib vilayetinde, "15 Ekim’de bir silahsızlanma bölgesi kurmaya karar verdiklerini” açıkladı. Putin, bu bölgenin "15 ila 20 kilometrelik” bir alanı kapsayacağını da sözlerine ekledi. "Erdoğan'ın teklifi ile ağır silahların da çekilmesi kararını aldıklarını” belirten Putin, bütün silahlı muhaliflerin bölgeden çekileceğini ifade etti. Putin, bölgede kontrolün Rus ve Türk askerler tarafından ortaklaşa yapılacağını söyledi.

Rusya ile koordineli devriye faaliyeti

Putin ile yaptığı görüşmede İdlib konusunda "çok önemli mesafe katettiklerini” belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık” şeklinde konuştu. "Muhaliflerin bulundukları alanda kalmaya devam edeceklerini” belirten Erdoğan, "Buna karşılık radikal grupların söz konusu alanda faaliyet göstermemelerini” sağlayacaklarını vurguladı. Erdoğan, "Rusya’nın İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacağını” da sözlerine ekledi.