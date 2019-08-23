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Erdoğan ve Putin İdlib'i görüştü

23.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin, binlerce sivilin Türkiye sınırına yığılmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele aldı.

Erdoğan ateşkes ihlallerinin insani krize yol açtığını söyledi.Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait gözlem noktasının kuşatıldığı yönündeki haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Erdoğan'ın gerginliği azaltma bölgesinde iki ülkenin işbirliğine ilişkin konuları görüştüğü belirtildi. İki liderin ayrıca İdlib'deki durumu rahatlatmak için karşılıklı çabaları devreye sokma kararı aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Türkiye'den de bir açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkilerin konuşulduğunu duyurdu. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.

Suriye rejimi ve Rusya, cihatçıların ve muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'e yönelik son dört aydır operasyon düzenliyor. İdlib'de kontrol büyük ölçüde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünde bulunuyor.

Çavuşoğlu: Askerlerimizi kimse mahsur bırakamaz

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait gözlem noktasının kuşatıldığı yönündeki haberlere ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Lübnan ziyareti sırasında açıklama yapan Çavuşoğlu, "Suriye'deki gözlem noktalarımız mahsur değil. Askerlerimizi kimse mahsur bırakamaz" diye konuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Morek kasabasındaki Türk gözlem noktasının çevresinin Suriye Ordusu tarafından kuşatıldığını duyurmuştu. Ayrıca Suriye Ordusu'nun operasyonu çerçevesinde bu hafta Türk askerine ait bir gözlem noktasına taciz ateşi açıldığı öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz yıl Rusya ile varılan anlaşmanın sonucu olarak İdlib'de Türk askerlerinin devriye gezdiği bir tampon bölge bulunuyor. Anlaşma uyarınca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında 12 gözlem noktası bulunuyor.

İdlib ve Hama'ya bağlı bölgelere yönelik Suriye ordusunun operasyonlarının yoğunlaşması üzerine son bir kaç günde binlerce sivil Türkiye sınıra doğru yığılmıştı. Ankara, 3 milyon nüfuslu İdlib viyaletinin tamamen Beşar Esad yönetiminin eline geçmesiyle oluşabilecek kitlesel bir göçten endişe ediyor.

AFP/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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