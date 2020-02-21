Erdoğan ve Putin İdlib'i Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İdlib'deki gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır."

İdlib konusunda yaşanan gerilimin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda gözler Erdoğan-Putin görüşmesindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeden önce Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, Putin'le görüşmesinde İdlib'deki gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacaklarını belirterek, "Görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecek" demişti.

