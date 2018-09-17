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Erdoğan ve Putin İdlib’i Görüşüyor

17.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Soçi kentinde biraraya geldi. Görüşmenin bir numaralı gündemi İdlib

Erdoğan ve Putin İdlib’i Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin İdlib’in geleceğini görüşmek için Rusya’nın Soçi kentinde biraraya geldi.

Erdoğan, Putin’le görüşmesinin bölgeye yeni bir umut getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, “Bu buluşmanın ardından Suriye krizi konusunda yapılacak ortak açıklama bölgeye yeni bir umut getirecek” dedi.

Rusya’dan gelecek bir yeşil ışık sonrası ancak İdlib’e yönelik bir saldırının başlaması mümkün görünüyor.

İdlib, Lübnan büyüklüğünde bir alan ve yıllardır muhaliflerin kalbi durumunda.

Son iki yıldır bölgeye, kontrollerindeki alanların rejim güçlerine geçmesinin ardından 20 bin civarında muhalif savaşçının geldiği tahmin ediliyor.

Rejim kontrolünde olmayı kabul etmeyenlerin de otobüslerle İdlib’e gönderilmesiyle bölgedeki nüfus ikiye katlanmış durumda.

İdlib'in nüfusunun 3 milyonu aştığı belirtiliyor.

Olası bir askeri operasyonun insani krizne neden olmasından endişe ediliyor.

Türkiye İdlib’de kurduğu 12 askeri gözlem noktasına günlerdir takviye gönderiyor.

İdlib’e yönelik olası bir saldırı Türkiye’ye yönelik bazı tehditler içeriyor. İnsani kriz, savaşı kaybetme ihtimaliyle binlerce silahlı kişinin sınıra yığılması ve güvenli bölge oluşturma planlarının bozguna uğraması.

Eğer, Suriye İdlib’i muhalif savaşçıların geleceğine dair bir anlaşma yapmadan alırsa, Şam Türkiye’nin kontrolündeki bölgeyi de tehdit edebilir ve Ankara muhalif savaşçılar üzerindeki etkisi ve Şam’la gelecekteki herhangi bir anlaşmada avantajını yitirebilir.

Suriye ordusu da İdlib çevresine haftalardır yığınak yapıyor.

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