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  4. Erdoğan ve Putin ikinci kez görüştü

Erdoğan ve Putin ikinci kez görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

RUSYA'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-RUSYA'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikili görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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