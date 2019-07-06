Erdoğan ve Putin Libya'yı görüştü

Ankara ve Moskova, iki ayrı hükümet tarafından yönetilen Libya'da farklı tarafları destekliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatını kaybeden Rus askerlerinin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Serrac'a desteğini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden kısa süre önce Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayiz Mustafa es Serrac ile bir araya geldi. Erdoğan ve Serrac'ın, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konuları görüştüğü açıklandı.

Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineleyen Erdoğan, meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Serrac liderliğindeki hükümetin yanında olduğunu söyledi.