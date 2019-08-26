Erdoğan ve Putin Moskova’da İdlib’e Çözüm Arayacak

Rusya’nın TSK’nın kontrolundaki gözlem noktaları önünde kendi askerleriyle bariyer oluşturduğu ve bununla “provokasyon önleme” hedefinde olduğu bilgisi aktarılırken, yarın Türkiye’ye bölgeden çekilme önerisinde bulunacağı iddiası da söz konusu. Ancak Türkiye’nin, İdlib’den kendi sınır bölgesine göç yaşanmasını engellemek için, muhalifler ile rejim arasında kalkan olma stratejisini korumaya çalışacağı bildiriliyor.

Rusya ise, Türkiye’nin aksine sivil ölümler iddiasından öte İdlib’de Suriye’nin “terörist” kabul ettiği gruplarla savaşıldığı görüşünü koruyor. Bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de gerilimi azaltma ve ateşkes mutabakatını, teröristleri koruma maksadıyla yapmadıklarını ifade etti. Suriye ordusunun hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini ve kendilerine destek olmayı sürdürdüklerini söyleyen Lavrov, dolayısıyla Türkiye’nin İdlib’de ateşkese aykırı davranıldığı yönündeki yaklaşımını yalanladı.

Lavrov’un, “Teröristlerin, Suriye ordusuna, sivillere ve Rusya’nın Hmeymim hava üssüne hava saldırıları düzenleyerek İdlib bölgesinden provokasyon eylemlerini arttırdığını görünce, Türk ortaklarımızla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin içinde silahsızlandırılmış hattın kurulması konusunda anlaşıldı. Bu hattın çalışması için Türk ortaklarımız birkaç gözlem noktası oluşturdu. Bütün önlemlere rağmen İdlib bölgesinden Türk gözlem noktaları üzerinden saldırılar devam etti, hatta daha sıkılaştı. Elbette bu tür eylemleri engellemek için Suriye ordusu ve Rus hava üssünün bulunduğu yerde saldırılar düzenlendi. Hiç kimse, hiçbir zaman, teröristlerin saldırılarına cevap verilmeyeceği konusunda anlaşmadı. Han Şeyhun’daki terörist ocağının Suriye ordusu tarafından yok edilmesi yasal düzeyde yapıldı ve Suriye’deki sorunun çözülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar açısından kaçınılmazdı” sözleri dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un da, bugün İdlib’de Türkiye’nin kontrolundaki alanlarda çatışma yoğunluğu bulunduğunu belirterek, “Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor” açıklaması göze çarptı.