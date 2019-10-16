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Erdoğan ve Putin Telefonda Suriye’yi Görüştü

16.10.2019 01:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi

Erdoğan ve Putin Telefonda Suriye’yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada da "İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesi’nin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı ve teyit etti" dendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, PKK unsurlarına yönelik operasyonun Rusya’da da tüm Kürtlere yönelikmiş gibi algılanmasıyla ilgili, ‘’ Bu akşam görüşeceğim. Bunlar işi yanlış yorumluyorlar. Batı nasıl verdiğimiz mücadeleyi Kürtlere karşı yapıyormuş gibi veriyorsa, demek ki o medya bu işin aynısını uyguluyor. Halbuki hiç alakası yok. Bu örgütün içinde Fransalı, Hollandalısı var. Bunlar Kürt mü?’’ sözleriyle tepki göstermişti.

Erdoğan Menbiç'e rejim güçlerinin girmesiyle ilgili de ‘’Benim için çok çok olumsuz değil. Niye? Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli. Yani bizim onlara söylediğimiz “Burada YPG/PYD kalacak mı kalmayacak mı?” Sayın Putin'e de ben bunu söyledim. Eğer terör örgütlerinden Münbiç'i temizliyorsanız, buyrun buranın bütün lojistiğini siz sağlayın veya rejim sağlasın. Ama yok bunu böyle yapmayacaksınız, oradaki aşiretler bize 'gelin bizi kurtarın' diyor. Çünkü Münbiç'in tamamına yakını yüzde 85-90’ı Arapların. Kürtlerin değil. Fakat şu ana kadar böyle bir şeyin cevabını ne Sayın Putin'den aldık ne de rejimden bize böyle bir şey ulaştı’’ şeklinde konuşmuştu.

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