Erdoğan ve Putin Telefonda Suriye’yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada da "İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesi’nin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı ve teyit etti" dendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, PKK unsurlarına yönelik operasyonun Rusya’da da tüm Kürtlere yönelikmiş gibi algılanmasıyla ilgili, ‘’ Bu akşam görüşeceğim. Bunlar işi yanlış yorumluyorlar. Batı nasıl verdiğimiz mücadeleyi Kürtlere karşı yapıyormuş gibi veriyorsa, demek ki o medya bu işin aynısını uyguluyor. Halbuki hiç alakası yok. Bu örgütün içinde Fransalı, Hollandalısı var. Bunlar Kürt mü?’’ sözleriyle tepki göstermişti.