Erdoğan ve Putin Yeniden İdlib’i Görüşecek

Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan İdlib sorunun askeri operasyon dışı yollarla çözülmesi için çaba harcarken diğer yandan da hem Suriye içinde kurmuş olduğu 12 gözlem noktasındaki zırhlı araç gücünü arttırıyor.

Dışişleri Bakanı, “Biz İdlib'de siyasi bir çözüm istiyoruz. Terör örgütleriyle mücadele konusunda herkesle işbirliğine hazırız ama terör örgütüyle mücadele kisvesi altında hiçbir ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin bu şekilde öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz. Pazartesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Zaten Türkiye'nin bu çabalarına tüm dünya ve kurumlardan ciddi bir destek gelmektedir” dedi.

Akar: İdlib’in bombalanması hem göçe neden olur hem radikalleşmeyi arttırır”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İdlib’e yönelik askeri harekatın bölgeyi felakete sürükleyeceğini bir araya geldiği bazı ülkelerin büyükelçilerine aktardı. Türkiye’nin başta Rusya, İran ve müttefikleri olmak üzere bölgeye barış ve istikrarın getirilmesi uğraştığını söyleyen Akar, “İnsani bir dramın engellenmesi için yoğun çalışıyoruz. İdlib'de herhangi bir askeri operasyon zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler. Bazı ülkeler 'kimyasal silah kullanılırsa tepki vereceklerini' dile getiriyorlar. Ancak insanların sadece kimyasal silahlarla değil, konvansiyonel silahlarla da öldürülmesine karşı çıkmalıyız. Önemli olan radikallerle muhaliflerin ayrıştırılması. Bu da zaman alacak bir süreç. Bölgenin bombalanması sadece sivillerin zarar görmesine ve göç etmelerine değil, radikalleşmenin de artmasına neden olur” dedi.