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Erdoğan ve Putin zirvesi! 20 günde ikinci kez görüşecekler... İşte masadaki başlıklar

05.08.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Putin 20 gün sonra yeniden bir araya gelmesi gündemde. İki liderin görüşme yapması beklenirken, Suriye konusunun da ele alınacağı Türkiye'nin dikkate alınan güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.

Erdoğan ve Putin zirvesi! 20 günde ikinci kez görüşecekler... İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sanatoryum Rus'ta bir araya gelecek. İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.

Bununla birlikte Rusya'da Kremlin yönetiminden Erdoğan ve Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. İki liderin 20 gün sonra yüz yüze gerçekleştireceği görüşmede Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

''KÜRESEL VE BÖLGESEL MESELELER''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.

EN SON 20 TEMMUZ'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katıldığı toplantı sonrası ortak bildiri yayınlanmıştı.

Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde liderlerin, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine kuvvetli taahhüdü vurgulanmıştı.


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