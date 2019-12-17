Erdoğan ve Putin'den Almanya'nın Libya girişimine destek

İki liderin Libya'ya asker gönderilmesi konusunu Ocak ayında ele alacakları bildirildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Libya konusu ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki ayrı yönetimin bulunduğu Libya'da farklı tarafları destekleyen Putin ve Erdoğan, Almanya'nın bu ülkeyle ilgili başlattığı barış girişimine destek verdi. İki liderin, Almanya'nın Libya konusundaki çabalarının desteklenmesi ve arabuluculuk çalışmalarına yardım edilmesi konularını görüştüğü açıklandı.

Putin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada da Berlin Süreci adı verilen bu girişimin arkasında olduğunu ifade etmişti.

Alman hükümeti, Berlin Süreci'yle Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin barış çabalarını desteklemeyi amaçlıyor. Almanya bu kapsamda önümüzdeki ay bir uluslararası Libya konferansı düzenleyecek.

Türkiye'nin asker gönderme teklifi

Erdoğan, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep etmesi hâlinde Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderebileceğini söylemişti.