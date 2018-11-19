Erdoğan ve Putin'den TürkAkım töreninde dostluk mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihî nitelikte bir projedir" dedi. Erdoğan, "Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nasıl temin edecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır. Devletlerin egemenlik haklarını ihlal edecek, vatandaşlarına hizmet vermelerinin önüne geçecek baskıların kimseye faydası olmayacaktır" şeklinde konuştu. Erdoğan açıklamasında, "Bizim için Rusya Federasyonu, uzun vadeli iş birliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve bu projedeki gibi önemli bir doğal gaz tedarikçisidir" ifadelerini kullandı.

Putin, Türkiye'nin "önemli bir doğalgaz merkezi haline geleceğini" söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Pazartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve "TürkAkım Projesi: Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" adını taşıyan törende iki lider birer konuşma yaptı.

Ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin çerçevesini "hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemediklerini" kaydeden Erdoğan, "Daima Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri kurmanın çabası içinde olduk. Hem bölgemizde hem de küresel alanda hakkın, adaletin, barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla birlikte çaba gösterdik. Bu ortak duruşumuzun, özellikle komşumuz Suriye'deki çatışmalardan kaynaklanan insani krizin hafifletilmesinde önemli katkılarını gördük" dedi.

Putin'den Erdoğan'a övgü

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Rusya ve Türkiye olarak enerji alanında iş birliğini uzun yıllar boyunca çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini" söyledi. TürkAkım projesinin "Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getireceğini" söyleyen Putin, "İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum" dedi.