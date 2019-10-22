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Erdoğan ve Putin'in kritik Suriye zirvesi

22.10.2019 09:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Barış Pınarı Harekâtı"nı görüşmek üzere Soçi'de bir araya geliyor.

Erdoğan ve Putin'in kritik Suriye zirvesi

Türkiye ile ABD'nin uzlaşısı ile başlayan 120 saatlik çatışmasızlık ise bu gece sona eriyor.Türkiye'nin Suriye'de başlattığı "Barış Pınarı Harekâtı"na ara vermesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Karadeniz kıyısındaki Soçi kentine gidiyor.

Liderler, 9 Ekim'de Fırat Nehri'nin doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güdümündeki Suriyeli muhaliflerden oluşan Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı harekâtı görüşecek.

Bugünkü görüşme aynı zamanda Ankara ile Washington'ın 17 Ekim'de harekâta 120 saat süreliğine verdikleri aranın dolacağı güne denk geliyor.

Gündem Suriye

Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Putin'in "Barış Pınarı Harekâtı" bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Kremlin'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre görüşmeler Suriye'nin kuzeydoğusundaki "durumu normalleştirmeye" odaklanacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise zirvede "Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması" öngörülüyor.

120 saatlik süre 22.00'de doluyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen hafta Perşembe günü Ankara'ya yaptıkları ziyarette varılan uzlaşı bu gece TSİ 22.00 itibarıyla sona eriyor.

Türkiye, bu süre zarfında çoğunluğu Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG unsurlarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) harekât alanından çekilmesini ve oluşturmayı planladığı güvenli bölgeyi terk etmesini talep etmişti. Karşılığında ise çatışmalara ara verildi.

Ankara, Fırat Nehri'nin doğusundan başlayacak ve Irak sınırına kadar uzanacak güvenli bölge oluşturmayı öngörüyor. Bu bölgede daha sonra 12 adet garnizon oluşturulması ve Türkiye'de yaşayan bir milyon Suriyeli sığınmacının yerleştirilmesi planlanıyor.

Daha fazlasını okumak için: Dikkatler Soçi’ye çevrildi

Adana Mutabakatı gündeme gelebilir

Bugünkü görüşmelerle ilgili olarak geçen hafta konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz 1998 yılında yapılan 'Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz" sözlerini kullanmıştı.

Söz konusu mutabakat PKK lideri Abdullah Öcalan'ın o dönem Suriye'de barınması üzerine Türkiye'nin askeri harekât tehdidinde bulunması sonrasında imzalanmıştı.

Mutabakat kapsamında Suriye devletinden, Türkiye'yi hedef alabilecek "terör örgütlerinin" ülkede barındırılmamaları kararı çıkmıştı. Mutabakat sonrasında Öcalan Suriye'yi terk etmek zorunda kalmıştı.

DW,dpa,AP/ÇÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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