Erdoğan ve Putin'in Soçi zirvesi

Rusya'nın, Türkiye'nin İdlib'e operasyon olması halinde felaketle sonuçlanacağına ilişkin endişelerini anladığını ifade eden Kuşkumbayev, "Taraflar, silahsız bölge oluşturmak gerektiği konusunda birbirini anladı. Rusya ile Türkiye en azından İdlib’de her iki tarafın güç paritesi ve güvenliğinin sağlanması sorumluluğunu aldı." diye konuştu.

Kuşkumbayev, İdlib’in Rusya için de önemli olduğunu, bölgenin Rusların üslerine yakın yerlerde bulunduğunu kaydetti.

Hem Rusya hem de Türkiye’nin diyaloğu korumak isteğini söyleyen Kuşkumbayev, “Çünkü İdlib Türkiye için stratejik önem taşıyor." dedi.

ASTANA (AA) – Kazakistan’da, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de silahsız bölge oluşturma kararı, askeri muhaliflerle rejimin güç paritesini ve güvenliğini sağlama sorumluluğunu almak olarak yorumlandı.

- "Türkiye'nin kararına Rusya'dan esneklik"

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib anlaşmasını, "Türkiye'nin kararına Rusya tarafından bir esneklik sağlanması" olarak yorumladı.

Canaltay, Türkiye'nin Suriye'den yeni bir göç akımını istemediğini belirterek, Türkiye ile Rusya'nın İdlib kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakınlaşmadan dolayı da Türkiye'nin kararına ve kararlılığına Rusya tarafından bir esnekliğin sağlandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde, "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakatı" dün imzalamıştı.

"İdlib mutabakatı" olarak anılan anlaşmaya göre Rusya ve Türkiye, sivilleri korumak için İdlib'de silahtan arındırılmış tampon bölge oluşturulması kararı almıştı.

