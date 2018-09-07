HABER

Erdoğan ve Ruhani görüşmesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki başbaşa görüşme başladı.

Erdoğan ve Ruhani görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Suriye" meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi ikili görüşmesi başladı.

Erdoğan, İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğindeki Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirve öncesi Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ikili görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı sürüyor.

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet eşlik ediyor.

20180907_2_32249037_36995938_Web

AA

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan ruhani

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.