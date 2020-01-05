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  4. Erdoğan ve Ruhani görüşmesinde ne konuşuldu? Ankara'dan o iddiaya yalanlama

Erdoğan ve Ruhani görüşmesinde ne konuşuldu? Ankara'dan o iddiaya yalanlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek için İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmede 'şehit' ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Ankara'daki yetkililer bu iddiayı yalanlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Süleymani için 'şehit' ifadesini kullanmadığını söyledi.

Erdoğan ve Ruhani görüşmesinde ne konuşuldu? Ankara'dan o iddiaya yalanlama

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi arayarak başsağlığı dileklerini iletmişti.

İran Cumhurbaşkanlığı ve İran medyası görüşmede Erdoğan'ın 'Şehit Süleymani' ifadelerini kullandığını öne sürmüştü. Bu iddiaya Ankara'dan yalanlama geldi.

TRT WORLD'E KONUŞAN YETKİLİ İDDİAYI YALANLADI

TRT World'e konuşan bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymani'nin resmi makamı nedeniyle Ruhani'yi arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini ve 'şehit' ifadesini kullanmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Ruhani kasım süleymani Recep Tayyip Erdoğan

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