Erdoğan ve Tebbun’dan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Cezayir’de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ise ortak basın toplantısı düzenlendi.

Konuşmasına, "Kahramanlar ve şehitler diyarı" olarak nitelendirdiği Cezayir’de 2018 yılındaki ziyaretinin ardından bir kez daha bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, ev sahipliği ve misafirperverlikleri için mevkidaşına şükranlarını sundu.

Tebbun’u görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve başlamasının ardından devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor olmaktan da ayrıca onur duyuyorum" dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin Cezayir’in müreffeh geleceğine yürekten inandığını dile getirerek, Cezayir’in güvenliğini, huzurunu ve bekasını Türkiye’ninkinden ayrı asla düşünmediklerini vurguladı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde geleceğe yönelik bölge sorunlarının neler olduğunu, bunlara nasıl ortak çözüm bulacaklarını konuşma fırsatı elde ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Cezayir arasındaki geçmişi beş asra dayanan ortak tarih, derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişkileri ve iş birliğini her alanda daha ileriye taşıma inancında olduklarını söyledi.

Görüşmelerde siyasi, askeri, güvenlik, ticari, kültürel, turizm gibi konuları ele alma olanağı bulduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ortak irademizin bir tezahürü olarak bugün ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ni tesis etmek üzere huzurlarınızda az önce malum imzaları atmış bulunuyoruz, hayırlı olsun. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tebbun’u konseyimizin ilk toplantısını bu yıl içerisinde gerçekleştirmek maksadıyla Türkiye’ye davet ettim. Öyle zannediyorum ki en kısa zamanda bu toplantıyı ülkemizde yapmayı planladık" dedi.

"Cezayir’deki yatırımlarımız 3,5 milyar doları buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir’le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik. Cezayir’deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu rakam girişimcilerimizin Cezayir’e olan güveninin ifadesidir. İş adamlarımızın karşılıklı yatırımlarının ve birlikte daha fazla iş yapmalarının önündeki engelleri kaldırma yönünde ortak irademizi de ortaya koyduk. Aramızdaki ilişkileri aslında Cezayir’i pazar veya Türkiye’yi pazar olarak görmek değil, ’kazan-kazan’ esasına dayalı olarak bu adımları atıyoruz. Bu nedenle Türk ve Cezayirli iş adamlarını yeni ortaklıklar kurmaları ve gençlerimize yeni istihdamlar sağlamaları doğrultusunda teşvik ediyoruz."

Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak Cezayir vatandaşlarının Türkiye’ye seyahatlerini kolaylaştıracaklarını söyleyen Erdoğan, 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdıklarını ifade etti.

Erdoğan, görüşmelerde güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla savunma sanayi alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi imkanlarını araştırmaya devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Ziyareti vesilesiyle Millet Konseyi ve Ulusal Halk Meclisi başkanlarıyla da bir araya geleceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentolar arasında karşılıklı ziyaret ve temasların sıklaştırılmasının faydalı olacağını değerlendirdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında 2018 yılı Haziran ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Filistinlilerin korunması konulu karar ülkemiz ve Cezayir’in ortak girişimiyle vücut bulmuştur. Bu karar ülkelerimizin uluslararası alandaki dayanışmasının somut bir örneğidir" dedi.

"Libya’daki gelişmeler komşu Cezayir’i de doğrudan etkiliyor"

Görüşmelerde, bölgesel meseleler hakkında kapsamlı ve verimli fikir teatisinde bulunduklarına işaret eden Erdoğan, "Bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Cezayir istikrar ve barış unsuru olmaya devam ediyor. Ancak Libya’daki gelişmeler komşu Cezayir’i de doğrudan etkiliyor. Gerek göç yükü gerekse güvenlik noktasında Cezayir’in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz krizin başından beri Libya’da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Libya’da ateşkesin kalıcı olarak tesisi ve siyasi diyalog sürecine geri dönülebilmesi için hem bölge ülkeleriyle hem uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunduklarını, bu çerçevede müşterek atabilecekleri adımlar ve yürütebilecekleri iş birliği imkanları üzerinde durduklarını dile getirdi.

Kalıcı istikrarın teminindeki anahtar unsurların diyalog, uzlaşı ve kapsayıcılık olduğuna inandıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cezayir’in Berlin sürecine dahil olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libya’da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara Cezayir’in çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı şüphesizdir. Biz de Libya’da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. 9 yıldır Suriye kaynaklı sorunlara mazur kalan bir ülke olarak, Libya’nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Özellikle saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya’nın felaketi olacaktır. Maalesef uluslararası toplum ne Suriye’de ne Libya’da iyi bir imtihan verebilmiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük bir payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin Konferansı’nda alınan kararların takibi ve sahada uygulamaya geçirilmesi önem taşıyor. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Misafirperverlikleri için mevkidaşına teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları görüşmelerin hayırlara vesile olmasını Allah’tan diledi.

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