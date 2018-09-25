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Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM'deki konuşması öncesinde ABD Başkanı Trump'la ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kısa görüşmede ne konuşulduğu ise açıklanmadı.

ABD'nin New York kentindeki 73. BM Genel Kurul toplantılarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile sürpriz bir zirve gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeyi twitter hesabından "Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitapları öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi" mesajıyla duyurdu.


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