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‘Erdoğan ve Trump Gelecek Ay Washington’da Görüşecek’

06.10.2019 23:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştü. İki lider Suriye’de Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan “güvenli bölge” hakkında konuştu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada iki liderin gelecek ay Washington’da görüşecekleri belirtildi

‘Erdoğan ve Trump Gelecek Ay Washington’da Görüşecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştü. İki lider Suriye’de Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan “güvenli bölge” hakkında konuştu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada iki liderin gelecek ay Washington’da görüşecekleri belirtildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada“Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın , PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

“Suriye’de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan ülkemizin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanmıştır” denilen açıklamada ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlığın Başkan Trump’la paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada iki liderin Başkan Trump’ın daveti üzerine gelecek ay Washington’da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı da kaydedildi.

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