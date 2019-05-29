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Erdoğan ve Trump Japonya’daki G-20’de Görüşecek

29.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Türkiye ve Amerika arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin yarattığı kriz sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İki lider Haziran ayında Japonya’da yapılacak G-20 zirvesi kapsamında görüşme kararı aldı

Erdoğan ve Trump Japonya’daki G-20’de Görüşecek

Türkiye ve Amerika arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin yarattığı kriz sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İki lider Haziran ayında Japonya’da yapılacak G-20 zirvesi kapsamında görüşme kararı aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı, bu kararın 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’la yaptığı, ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesinde S-400’lerle ilgili çalışma grubu kurulması önerisini yineledi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’ye gitme olasılığı Türk basınındaki haberlerde gündeme gelmiş ancak daha sonra iki liderin Japonya’da 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 Zirvesi kapsamında görüşebileceği dile getirilmişti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre iki lider yaptıkları telefon görüşmesinde Japonya’da yapılacak zirvede bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Reuters haber ajansı Salı günü Amerikalı yetkililerin F-35 savaş uçakları projesinde Türk pilotların eğitiminin askıya alınmasını ciddi şekilde değerlendirdiğini aktarmıştı. Reuters’a konuşan iki kaynak konuyla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini belirtti. Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı pilotlarla ilgili istişareler konusunda yorum yapmadı. Ancak Pentagon sözcüsü Albay Mike Andrews Ankara ile Patriot sistemlerine ilişkin görüşmelerin olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Türk askeri personelinin S-400 kullanımıyla ilgili olarak Rusya’da eğitim aldığını, Rus personelin de Türkiye’ye gelebileceğini söylemişti. Hulusi Akar aynı zamanda Türk basınına yansıyan ayrıntılara göre S-400 anlaşması için “İmzalandı ve bitti” demiş, “Haziran’a yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek. Süreç başladı” ifadelerini kullanmıştı. Akar, çalışma grubu ve NATO vasıtasıyla konunun görüşülmesi önerisini de yinelemiş, Amerika’dan gelen son Patriot teklifiyle ilgili yapılan değerlendirmenin de Ekim-Kasım ayında sonuçlanacağını belirtmişti.

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