Erdoğan ve Trump Japonya’daki G-20’de Görüşecek

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’ye gitme olasılığı Türk basınındaki haberlerde gündeme gelmiş ancak daha sonra iki liderin Japonya’da 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 Zirvesi kapsamında görüşebileceği dile getirilmişti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre iki lider yaptıkları telefon görüşmesinde Japonya’da yapılacak zirvede bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı, bu kararın 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Reuters haber ajansı Salı günü Amerikalı yetkililerin F-35 savaş uçakları projesinde Türk pilotların eğitiminin askıya alınmasını ciddi şekilde değerlendirdiğini aktarmıştı. Reuters’a konuşan iki kaynak konuyla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini belirtti. Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı pilotlarla ilgili istişareler konusunda yorum yapmadı. Ancak Pentagon sözcüsü Albay Mike Andrews Ankara ile Patriot sistemlerine ilişkin görüşmelerin olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Türk askeri personelinin S-400 kullanımıyla ilgili olarak Rusya’da eğitim aldığını, Rus personelin de Türkiye’ye gelebileceğini söylemişti. Hulusi Akar aynı zamanda Türk basınına yansıyan ayrıntılara göre S-400 anlaşması için “İmzalandı ve bitti” demiş, “Haziran’a yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek. Süreç başladı” ifadelerini kullanmıştı. Akar, çalışma grubu ve NATO vasıtasıyla konunun görüşülmesi önerisini de yinelemiş, Amerika’dan gelen son Patriot teklifiyle ilgili yapılan değerlendirmenin de Ekim-Kasım ayında sonuçlanacağını belirtmişti.

