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Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

ABD başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde yaşanan Halk Bank görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. İki lider arasında yapılan görüşmede Halkbank meselesinin de ele alındığını belirten gazeteci Hande Fırat, Erdoğan'ın " Artık bu soruşturma sürecinin de düşürülmesini istiyoruz." dediğini, Trump'ın ise "Hazine Bakanlığımla görüşüp nasıl bir yöntem izleyeceğiz, nasıl olacağına bir bakacağım." yanıtını verdiğini yazdı.

Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi'ndeki "Erdoğan ve Trump’ın Halk Bankası diyaloğu" başlıklı yazısında, görüşmeyle ilgili şu detaylara yer verdi;

Erdoğan: Biliyorsunuz, Halk Bankası süreci devam ediyor. Artık bu soruşturma sürecinin de düşürülmesini istiyoruz. Normalleşme sürecinde önemli bir adım olacaktır.

Trump: Hazine Bakanlığımla görüşüp nasıl bir yöntem izleyeceğiz, nasıl olacağına bir bakacağım.

Ankara’daki bilgi, soruşturma dosyasının ABD Adalet Bakanlığı’ndan Güney Bölgesi Savcısı’na gönderildiği yönünde. İdari bir kararla da bunun kaldırılabileceği düşünülüyor. Görüşmede Trump’ın bu konuda bilgi vereceğini söylediği belirtiliyor.

Gözler artık Paris’te.

Telefon görüşmesinde liderler Paris’te görüşmek üzere sözleştiler.

11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak Paris Barış Konferansı’nda iki lider bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Trump Halk Bankası

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