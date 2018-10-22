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Erdoğan ve Trump Telefonda Görüştü

22.10.2018 04:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Donald Trump'ın telefon görüşmesinde öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve ABD'ye dönen Rahip Brunson meselelerinin görüştüğü belirtildi. Görüşmeyi Beyaz Saray da teyit etti

Erdoğan ve Trump Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin Ankara basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, iki ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulmuştur.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etmişler, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu ele almışlardır.

İki lider Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edilmiş ve İdlib mutabakatının önemi vurgulanmıştır," ifadeleri yer aldı.

Görüşmeyi doğrulayan Beyaz Saray'ın da yazılı açıklama yapması bekleniyor.

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