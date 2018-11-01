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Erdoğan ve Trump Telefonda Görüştü

01.11.2018 21:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler konuşuldu. Beyaz Saray, iki liderin Suriye'deki koordinasyonları başta olmak üzere birlikte çalışma arzusunu dile getirdiğini aktardı

Erdoğan ve Trump Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç ve İdlib’deki durum görüşüldü.

Kaynaklar, iki liderin görüşmede ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atma ve bölgesel konularda yakın temas içinde olma konusunda kararlılıklarını dile getirdiğini aktardı.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’dan da kısa bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Trump’ın bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü belirtti.

Sanders, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pittsburgh’daki sinagog saldırısında hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Sözcü Sanders, iki liderin de başta Suriye’deki koordinasyonları olmak üzere birlikte çalışma yönünde yönündeki arzularını dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye ve ABD bugün Suriye’de Menbiç’te ortak devriye faaliyetlerinin başladığını açıklamıştı.

İki ülke, Ankara’nın PKK’yla bağlantılı olduğunu söylediği YPG unsurlarının bölgeden çıkartılması için üç aşamalı bir yol haritası üzerinde anlaşmıştı.

Menbiç’te ortak devriye misyonlarıyla bölgede farklı gruplar arasında yaşanacak olası çatışmaları önlemesi amaçlanıyor.

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